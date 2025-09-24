Medios del Infoex y del Sepei de Cáceres intentan sofocar un incendio en Malpartida de Plasencia El fuego ha obligado a cortar temporalmente parte de la carretera CC-227

M. Fernández Cáceres Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:19 | Actualizado 22:27h.

Medios del Plan Infoex y del Sepei de Cáceres intentan sofocar un incendio forestal declarado en Malpartida de Plasencia.

El fuego ha obligado a cortar temporalmente la carretera CC-227, entre los puntos kilométricos 0 y 3, con el objetivo de facilitar las labores de los medios de extinción.

