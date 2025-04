El incendio forestal de Nuñomoral se encuentra perimetrado y controlado

Juan Ramón Negro Galan Martes, 5 de septiembre 2023, 15:03 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

El incendio que se ha declarado este martes en la comarca de Las Hurdes, al norte de la provincia de Cáceres, en un paraje de acceso complicado en el término municipal de Nuñomoral, está controlado y perimetrado, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Juan Carlos Sendín Sánchez.

En estos momentos se está refrescando la zona y hay dos camiones de reten y un bulldozer supervisando el por aire.

El alcalde ha confirmado además que el causante del incendio, que se ha originado sobre las 13,30 horas en la zona de los antiguos depósitos por encima del cuartel de la Guardia Civil a unos 400 o 500 metros del pueblo, ha sido un rayo, y que no han corrido peligro las viviendas.

A unos 100 metros de las llamas se encontraban unas naves que no han corrido ningún peligro, ya que el fuego iba en dirección contraria, ha explicado Sendín. La vegetación afectada es monte autóctono de la comarca y pino.

La llamas han sido vistas por las torres de vigilancia que hay en la zona, movilizando de inmediato los medios desplazados. Las llamas han sido sofocadas muy rápido, y en la extinción han participado cinco medios terrestres y cuatro aéreos, dos agentes del medio natural de la Junta y un técnico, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Por ultimo, Juan Carlos Sendin Sánchez, ha manifestado que en esa zona la lluvia ha dejado poca agua este pasado fin de semana y que como había mucha sequía no tenia humedad la vegetación, y que no sabe la superficie que se hay quemado, no ardiendo mucho perímetro.

Entre los medios movilizados a las 14.22 horas se encontraban también efectivos de la Brif de Pinofranqueado y el helicóptero Kamov de Plasencia, dependientes del Gobierno. Desde la Brif de Pinofranqueado, han indicado que han intervenido «con motosierras y herramienta en mano de cola a cabeza por flanco izquierdo, realizando una línea a dos pies para consolidar el perímetro, ayudando por el aire a la extinción».

Las lluvias que dejó la DANA en Extremadura este fin de semana, con 23 litros en Nuñomoral, van a contribuir a que la evolución de este incendio no sea mucho más agresiva, ha valorado Paco Castañares, presidente de AEEFOR (Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medioambiente). «No tiene fueraza. el combustible no está disponible para arder tras las lluvias», señala.

Municipios afectados por fuegos

Precisamente hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la Zona Catastrófica los territorios afectados por siete incendios forestales este verano en seis municipios extremeños: Valverde de la Vera, Villanueva de la Vera, Jaraíz de la Vera (donde hubo dos incendios), La Granja, Collado y Valencia de Alcántara.

La declaración de ZAEPC se extiende también a incendios registrados desde el 24 de junio en distintos puntos de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Valenciana, según informa en una nota el Ministerio del Interior. En suma, abarca las áreas dañadas por 37 incendios.