La Media Maratón de Trujillo, prevista para el 28 de diciembre

Javier Sánchez Pablos Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento no quiere terminar el año sin celebrar una prueba deportiva ya tradicional. Se trata de la Media Maratón Ciudad de Trujillo Juan Mateos Broncano, que también incluye una prueba de 10 kilómetros. La intención es que tenga lugar el 28 de diciembre. Con ese propósito, la Administración local ha sacado a licitación la organización de estas dos carreras, con un presupuesto base de 5.824 euros, IVA incluido. Las empresas interesadas tienen hasta el 26 de noviembre para presentar sus propuestas económicas.

En el pliego de condiciones se detalla que, con este proceso, se pretende cubrir con «eficiencia y equilibrio» las necesidades de organización de la Media Maratón y la carrera de 10 kilómetros. Se recuerda, asimismo, que ha pasado de ser «una mera prueba deportiva, a un evento de participación ciudadana de una especial dimensión, que fomenta además un entorno familiar y cercano».

La edición pasada contó con una participación de algo más de un centenar de corredores.