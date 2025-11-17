HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de una edición anterior de la prueba. J. S.
Trujillo

La Media Maratón de Trujillo, prevista para el 28 de diciembre

Las empresas interesadas tienen hasta el 26 de noviembre para presentar sus propuestas económicas.

Javier Sánchez Pablos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento no quiere terminar el año sin celebrar una prueba deportiva ya tradicional. Se trata de la Media Maratón Ciudad de Trujillo Juan Mateos Broncano, que también incluye una prueba de 10 kilómetros. La intención es que tenga lugar el 28 de diciembre. Con ese propósito, la Administración local ha sacado a licitación la organización de estas dos carreras, con un presupuesto base de 5.824 euros, IVA incluido. Las empresas interesadas tienen hasta el 26 de noviembre para presentar sus propuestas económicas.

En el pliego de condiciones se detalla que, con este proceso, se pretende cubrir con «eficiencia y equilibrio» las necesidades de organización de la Media Maratón y la carrera de 10 kilómetros. Se recuerda, asimismo, que ha pasado de ser «una mera prueba deportiva, a un evento de participación ciudadana de una especial dimensión, que fomenta además un entorno familiar y cercano».

La edición pasada contó con una participación de algo más de un centenar de corredores.

