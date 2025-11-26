Las matemáticas, eje de un encuentro de ámbito nacional en Navalmoral de la Mata Docentes de distintos puntos participarán en unas jornadas que se desarrollarán entre el viernes y el domingo

Miguel Ángel Marcos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Centro de Profesores y Recursos de Navalmoral y el hotel Moya acogerán entre el viernes y el domingo las II Jornadas sobre Materiales para el Aula de Matemáticas de Secundaria. Un encuentro formativo de carácter nacional organizado por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, con la colaboración del Ministerio de Educación y la Sociedad Extremeña de Educación Matemática 'Ventura Reyes Prósper'.

Los promotores de la iniciativa explican que los materiales manipulativos y digitales se han consolidado como una de las herramientas «más potentes y versátiles para la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos, en especial en Secundaria. Su adecuada integración en el aula permite diseñar tareas, fomentar el razonamiento, estimular la creatividad y desarrollar competencias matemáticas de manera significativa».

i

www.hoynavalmoral.es

Durante las jornadas, el profesorado participante profundizará en el uso didáctico de estos materiales, «compartiendo experiencias, propuestas y reflexiones que contribuyan a enriquecer la práctica docente. El enfoque no se centrará únicamente en los materiales en sí, sino en cómo acompañarlos de preguntas y actividades que puedan integrarse en las situaciones de aprendizaje de las programaciones de aula», añaden.

A lo largo de estos tres días se sucederán numerosas comunicaciones, conferencias y talleres. Desde la 'Impresión 3D' de la apertura en la tarde del viernes a la presentación del proyecto MatesGG, que cerrará el programa el domingo, pasando por 'Banquete de bodas con el geoplano y la IA', 'Generando pensamiento matemático', 'La calculadora, ¿amiga o enemiga?' o coordinadores y docentes del programa 'EducaMatex'.

Importancia para Navalmoral

Para terminar, los organizadores apuntan que para Navalmoral estas jornadas tienen un significado especial. «No es habitual que formaciones de esta envergadura se desarrollen fuera del eje central de la región. Por ello, es un privilegio para la comunidad docente morala poder disfrutar en casa de una propuesta formativa de primer nivel, que, tradicionalmente, solo se ofrece en puntos más céntricos del territorio».