El malpartideño Jesús García Plata gana un concurso de cómic

J. R. N. El malpartideño Jesús García Plata ha ganado el primer premio del XV Concurso de Cómic Senior Europe Direct Cáceres, con la obra 'Josefa', dentro del Certamen 'El futuro de Europa 2025' organizado por el Ayuntamiento de Cáceres. El jurado ha otorgado el segundo premio a 'El muro', de Sabela Prendes López de Bilbao, y el tercer premio a Denis Carballas Riveiro de Vigo por 'La vida son sos vidas'.