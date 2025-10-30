La Magosta se celebrará el fin de semana en Losar de la Vera, con calbotes y vino

La Plaza de España de Losar de la Vera acogerá el próximo fin de semana la popular cita de la Magosta, centrada en el asado ... de castañas y las degustaciones culinarias.

A partir de las cuatro de la tarde del sábado habrá calbotes y vino de la tierra para todos los asistentes, mientras que el domingo comenzará con una misa, a las doce y media, seguida de más calbotes y vino.

Por otro lado, recuerdan que la exposición titulada 'Tejiendo historias. Veratas en la memoria colectiva' concluye hoy, por lo que los interesados pueden visitarla aún, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Se trata de un homenaje a las mujeres de la Vera que, sin reconocimiento, entregaron su vida a cuidar, educar y sostener a sus pueblos. «Es un tributo a maestras, comadronas, campesinas, emprendedoras, deportistas…», concluyen.