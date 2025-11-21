Jornadas sobre ciberseguridad en Montánchez
Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00
J.R.N.G. El salón de plenos del Ayuntamiento acoge hoy a las las 17.00 horas unas jornadas sobre ciberseguridad. La presente jornada ... es de carácter informativo para prevenir las estafas por el uso de internet, teléfonos móviles, correos electrónicos y redes sociales. Por ello, es una jornada preventiva y la convocatoria va dirigida a todas aquellas personas que usando los dispositivos electrónicos puedan ser víctimas en alguna estafa de este tipo.
