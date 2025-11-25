HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una de las cámaras inteligentes de tráfico ubicada junto a la estación de autobuses. M. D. CRUZ

Instalan cámaras inteligentes de tráfico en las travesías y la plaza Mayor de Jaraíz de la Vera

P. D. Samino

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento ha colocado cámaras de tráfico en varios puntos estratégicos del casco urbano a través del proyecto 'Pueblos inteligentes', financiado con una ayuda de la consejería de Económica, Ciencia y Agenda Digital de la Junta, para implementar sistemas de movilidad inteligente.

Se han instalado cámaras inteligentes en el cruce de las carreteras de Plasencia, Navalmoral y La Vera, a escasos metros de la plaza de Santa Ana. En la EX-203, en dirección a la capital del Jerte, junto a la estación de autobuses. También en esta misma vía, pero en dirección a Cuacos, al lado de las viviendas de San Pedro de Alcántara. En la carretera EX-392, en las inmediaciones del cementerio municipal. En la CC-240, Jaraíz-Pasarón, a la salida de la población, se ha situado en la zona del mirador o monumento dedicado a los moteros. Y en el borde de la bandeja central la plaza Mayor.

Las cámaras inteligentes permitirán determinar situaciones de riesgo relacionadas con la seguridad de conductores y peatones, pudiendo generar de forma automática un aviso a los responsables del tráfico.

