HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Portezuelo

Inscripciones para la XVIII Subida al Castillo de Portezuelo

J.R.N.

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La villa se prepara para albergar la decimoctava edición de la Subida al Castillo, que será el próximo día 15 de noviembre y volverá a tener varias opciones para toda la familia: la subida, de 19 kilómetros; la mini subida, de 8 kilómetros; la ruta senderista, con casi 10 kilómetros de distancia, y las pruebas de menores, para que toda la familia pueda disfrutar de un día de deporte. Inscripciones a través de la página web de la prueba subidacastilloportezuelo.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  4. 4 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6 Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  8. 8

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»
  9. 9 La OCU alerta de nuevos casos de estafa: se están haciendo pasar por la Consejería de Sanidad
  10. 10 El SES trata de combatir una plaga de cucarachas en el Hospital de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Inscripciones para la XVIII Subida al Castillo de Portezuelo