Inscripciones para la XVIII Subida al Castillo de Portezuelo

J.R.N. Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La villa se prepara para albergar la decimoctava edición de la Subida al Castillo, que será el próximo día 15 de noviembre y volverá a tener varias opciones para toda la familia: la subida, de 19 kilómetros; la mini subida, de 8 kilómetros; la ruta senderista, con casi 10 kilómetros de distancia, y las pruebas de menores, para que toda la familia pueda disfrutar de un día de deporte. Inscripciones a través de la página web de la prueba subidacastilloportezuelo.com.

Temas

Portezuelo