Inicio de las obras en el camping-merendero en Serradilla
J. R. N.
Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00
Como ya se anunció hace unos meses, el Ayuntamiento de Serradilla ha decidido continuar las obras para la creación de un camping en el municipio ... serradillano, en el mismo lugar donde dichas obras se iniciaron en los años 90, y donde ya hay algunas instalaciones que se están utilizando en la actualidad. El objetivo principal es tener unas instalaciones adecuadas para la prestación de un servicio de camping que incluyan todo lo necesario en este tipo de espacios turísticos. El proyecto se irá desarrollando por fases a medida que el Ayuntamiento vaya disponiendo de fondos económicos y a medida que se vayan encontrando otras posibilidades de financiación como subvenciones, ayudas públicas u otras vías.
