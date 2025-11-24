HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Villanueva de la Vera

El IESO La Vera Alta organiza una carrera solidaria a beneficio de Adisvati

Eloy García

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

La plaza Aniceto Marinas de Villanueva de la Vera será el epicentro de la iniciativa solidaria impulsado por el IESO La Vera Alta. Se trata de una carrera que recaudará fondos para la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Valle del Tiétar, Adisvati.

Será el 3 de diciembre, iniciando la venta de dorsales a las diez de la mañana, con un donativo de dos euros, e iniciando la carrera media hora más tarde, con un recorrido urbano de 3,2 kilómetros y premios para los ganadores de las diferentes categorías, donados por las empresas colaboradoras.

Además, quien no pueda asistir podrá colaborar con la iniciativa adquiriendo un dorsal en la conserjería del centro educativo o en el hogar del pensionista de la misma población.

