García Nicolás y representantes municipales el pasado viernes. M. C. V.

Huélaga estrena centro de día

Las nuevas instalaciones en la localidad del Valle del Alagón han supuesto una inversión de más de 200.000 euros de la institución provincial

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

El pequeño municipiocacereño de Huélaga celebró el pasado viernes que cuenta ya con un nuevo centro de día.

El vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, asistió a la apertura de este nuevo servicio, financiado por la institución provincial, y se felicitó por que, según expuso, «una vez más, vemos cumplida la apuesta de la Diputación, que no es otra que hacer que la gente pueda quedarse en los pueblos y tenga todos los servicios de calidad a los que tiene derecho».

Más de 200.000 euros se han invertido de los Planes Activa de la Diputación para la apertura de este centro. «Una magnífica obra a la que hemos contribuido, cumpliendo así con los objetivos que nos hemos marcado, entre ellos, que la gente mayor tenga un cuidado digno y pueda seguir en sus pueblos todo el tiempo que quiera», según indicó García Nicolás.

Con una capacidad para una veintena de usuarios y usuarias, el nuevo centro de día, de casi 400 metros cuadrados de superficie, cuenta con comedor, cocina, terraza, sala de estar, recepción, sala de médico, de rehabilitación, cuartos de baño o lavandería, entre otras estancias.

Huélaga es una localidad del Valle del Alagón, a las faldas ya de la Sierra de Gata y cercano a Moraleja, que en la actualidad cuenta con poco más de 200 habitantes.

