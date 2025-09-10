Las guarderías funcionarán al completo el 22 de septiembre

Javier Sánchez Pablos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:38 Compartir

El servicio de guarderías municipales o escuelas infantiles arrancó ayer según lo previsto. Lo hizo con la puesta en marcha de dos aulas de mayores y una de medianos en las instalaciones de 'La Escuelina', en Huertas de Ánimas. Faltaría por arrancar otra de medianos. Lo hará el 22 de septiembre en las instalaciones de Bambi, que ahora está cerrada. A partir de ese día, también se trasladaría una de las dos aulas de mayores existentes a estas dependencias, según explica la concejala delegada, Consuelo Soriano. De este modo, quedarían repartidas las cuatro aulas disponibles en este curso entre las dos escuelas infantiles. En total, hay 52 matriculados.

Ante las críticas del PSOE por ese retraso, la edil matiza que se estaba inmerso en un procedimiento y, al final, se ha tenido que poner en marcha otro proceso diferente para la selección del personal necesario. Asimismo, sostiene que se han adecentado estas instalaciones y que en estos días se arreglará el suelo de unos baños en Bambi, debido a una avería.

