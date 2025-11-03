Fiesta de la castaña en la residencia de mayores de Calzadilla

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. La residencia de Mayores Santa Catalina invita a todos los vecinos de Calzadilla a asistir a la fiesta de la castaña que se celebrará el próximo jueves 6 de noviembre a partir de las 17.00 horas. En el evento está previsto el tradicional asado de castañas y también una merienda y una actuación musical para amenizar la tarde. Se trata, según remarcan desde el centro, de una ocasión para convivir y acompañar a los mayores disfrutando del otoño.