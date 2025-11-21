El festival Moraleja Vuela celebra su 14ª edición del 24 al 30 de noviembre

La decimocuarta edición de Moraleja Vuela, que se desarrollará la última semana de noviembre, apuesta por un festival sostenible, inclusivo, familiar y lleno de experiencias, ... celebrando la llegada de miles de grullas a la comarca y el potencial ornitológico, cultural y natural del municipio.

Este año, la programación crece con más talleres, nuevas actividades inclusivas, la participación de diferentes asociaciones, degustaciones gastronómicas, mercado artesanal, fotografía, rutas, observación de aves y muchas sorpresas más. Además, hasta el día 30 se podrá visitar la exposición fotográfica FIO 2025 en la Casa de Cultura.

El programa comenzará el lunes, 24 con un taller educativo medioambiental, y otro de camisetas que Re-Vuelan, que se repetirá el martes. Ese día y el miércoles también habrá un taller sobre la dehesa y las aves ('El ecosistema de biodiversidad'). El jueves se llevará a cabo la presentación del libro 'Tierra de pájaros'. Y el viernes se podrá disfrutar de ornitología y naturaleza abierta a los cinco sentidos, y bocados de otoño.

El fin de semana se concentra el grueso de la programación. El sábado se descubrirá el corredor verde de Moraleja con un paseo y observación de aves; se hablará de grandes incendio forestales y abandono rural con Paco Castañares, habrá una quedada grullera, y Marc Albia ofrecerá la parte teórica de la masterclass de fotografía 'Naturaleza en acción'.

El domingo empezará con la parte práctica de la masterclass; después habrá un mercado artesanal, un desayuno con sabor a hogar realizado con la colaboracion del Hogar de Mayores y se presentará la imagen de Moraleja Vuela. A continuación, será el turno de los talleres: 'Tejiendo el vuelo', con Mercedes Tenderiqui, de pintura con Julia Amalia Sánchez y 'Entre vuelos y cerámica' con Violeta Figueroa. Moraleja Vuela se cerrará con la entrega de premios y un espectáculo infantil.