El IX Festival de Folklore Tajo Internacional une a España y Portugal

Pablo Cordovilla Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La tradición cultural rayana tomará el protagonismo el próximo sábado, 25 de octubre en Valencia de Alcántara con la celebración del Festival de Folklore Transfronterizo Tajo Internacional, que alcanza su novena edición.

El evento, que forma parte de las Jornadas Gastronómicas Tajo Internacional, es una cita ineludible para los amantes de las costumbres y la música popular de la frontera hispano-lusa.

La jornada folklórica arrancará a las 13.30 horas en el escenario de la plaza de Gregorio Bravo. En caso de condiciones meteorológicas adversas, la organización ha previsto el traslado al salón de actos de la Casa de la Cultura.

Esta novena edición, organizada por la Asociación Juéllega Extremeña de Valencia de Alcántara, reunirá en un mismo escenario a destacadas agrupaciones de ambos lados de la Raya, reforzando así los lazos culturales transfronterizos. El grupo anfitrión, Juéllega Extremeña, compartirá cartel con dos formaciones llegadas desde Portugal como el Grupo Etnográfico Esparteiros de Mourisca (Abrantes), y el Rancho Folklórico Camponeses de Canados (Alenquer-Lisboa).

Oferta gastronómica

El festival ofrece la oportunidad de disfrutar de la riqueza del folklore y la indumentaria tradicional, complementando la ya de por sí atractiva oferta de gastronomía y productos agroalimentarios de las Jornadas Tajo Internacional.