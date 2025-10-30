Feafes imparte una charla sobre salud mental en Casar de Cáceres
J. R. N.
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00
Este próximo viernes día 31 de octubre a partir de las 17.30 horas tendrá lugar en la casa de cultura de la localidad cacereña ... de Casar de Cáceres, el taller 'No hay salud sin salud mental'. Se tratará de una charla con profesionales de Feafes sobre la salud mental después del Covid en la que se hablará de los efectos generados tras la pandemia. Este taller será dinámico e interactivo para todos los públicos, y esta enmarcado dentro de las actividades del ayuntamiento casareño de salud mental.
