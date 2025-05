La extremeña Alba García, un curso en Canadá por sus buenas notas

Isabelcancho4Javier Sánchez Domingo, 27 de octubre 2024, 15:28 Comenta Compartir

Ha habido que cuadrar tiempos para salvar la diferencia horaria, además de las clases y ocupaciones diarias. Tras unos mensajes por WhatsApp y algunos días, ha sido posible hablar con la joven trujillana Alba García Cancho. Desde principios de curso, está en Canadá, gracias a una de las 450 becas que ha concedido la Fundación Amancio Ortega para estudiar 1º de Bachillerato en Canadá o en Estados Unidos. Alba reconoce que ha tenido suerte de que sea Canadá, porque «me gusta el frío, el hockey, la nieve y los canadienses, que son supermajos». Concretamente vive estos meses en Sidney, en la zona de Nueva Escocia.

El que ha sido su colegio hasta final de curso, el María de la Paz Orellana, presume de esta alumna no solo por obtener la preciada beca, sino también porque Alba ha sido una de las seis estudiantes de la región que ha conseguido uno de los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria, correspondiente al curso 2023-2024.

Aunque hizo los exámenes para conseguir este reconocimiento en julio, el resultado no ha sido oficial hasta finales de septiembre, cuando el Diario Oficial de Extremadura publicó la concesión de estos galardones. «Estoy muy contenta porque significa que el esfuerzo que he hecho estos cuatro años se ha visto recompensado», comenta.

Esta joven tuvo que pasar pruebas de matemáticas, lengua e inglés. «Solo los mejores expedientes de cada centro se podían presentar y siempre con una nota media en ESO superior a 9», explican desde el centro educativo trujillano. Alba reconoce que no fueron muy difíciles porque el temario ya lo había visto en clase durante estos años. Cuando se hizo oficial el premio, no faltaron las felicitaciones de familiares y amigos. «Lo que mejor se me da son las matemáticas», detalla.

Ese anuncio oficial, como diversas felicitaciones, ya le pilló en Canadá. Esta joven, a través del teléfono, se muestra segura de sí misma, con facilidad de relacionarse y adaptarse a nuevas situaciones. Estas características seguramente le han hecho más fácil la convivencia en un país tan diferente como España. Uno de los consejos que le han dado sus padres es que aproveche esta increíble oportunidad, porque puede ser única.

Esta trujillana, la mayor de dos hermanos, tiene claro que quería vivir una experiencia de este tipo, a pesar de que sus progenitores no estaban muy convencidos. «Me dicen que me echan mucho de menos», añade.

En un principio, se planteó ir a Estados Unidos y, después, surgió la posibilidad de Irlanda, por su cercanía. «Tenía esa ilusión de salir». Finalmente, dio con el programa de la Fundación Amancio Ortega para optar a una beca. Para ello, tuvo que pasar tres fases, que superó con éxito. Entre otros aspectos, se tenía en cuenta las notas, el conocimiento en inglés y la renta familiar. No tiene dudas de que ha acertado el poder disfrutar de este curso en tierras canadienses. Regresará a España a finales de junio.

Las clases

Actualmente, esta joven extremeña vive con una familia de acogida. Suele levantarse sobre las 7.30 horas para acudir al instituto. Reconoce que las clases son muy diferentes al sistema español. Uno de los aspectos que destaca es que allí los alumnos cambian de aula para asistir a las clases, en vez de los profesores. Además, opina que el sistema está más enfocado en la parte práctica. A partir de ahí, puede hacer distintas actividades extraescolares. «Lo que más me gusta es que hay gente de muchos países, más allá de los canadienses y españoles. Conoces a mucha gente y muchas culturas», señala. Este país también le va a dar la posibilidad de hacer actividades que no puede en España. Una de ellas es hockey. De hecho, ha tenido la oportunidad de ver varios partidos y tiene la intención de probar.

Lo peor, en su opinión, es que tiene que ir a todos los sitios en coche. Recuerda que en Trujillo tiene la libertad de ir andando a casi todos los lugares.

Una vez que regrese a España, realizará 2º de Bachillerato. Luego, le gustaría estudiar Biomedicina fuera de Extremadura.

