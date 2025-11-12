HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Parte de los participantes en la ruta senderista. A.D.
CASAS DE MIRAVETE / DELEITOSA

Entreparques concluyó con paella y exposición fotográfica

Eloy García

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Éxito de la última edición de la Ruta Entreparques, con más de un centenar de participantes, quienes tuvieron la oportunidad de visitar la exposición que el fotógrafo Eugene Smith publicó en la revista 'Life' en 1951, en un reportaje titulado 'Spanish Village', instalada en Deleitosa.

Se trata de una cita, ya consolidada, que une dos territorios protegidos, como son la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, entre Casas de Miravete y Deleitosa, donde los caminantes fueron «premiados con un sabroso arroz en paella cocinado por el Fogón de Rosa».

Así lo afirman desde Geocentro Monfragüe, organizador de la cita junto a ambos ayuntamientos, celebrando el «radiante día otoñal de cielos azules y campos verdes» del pasado sábado.

Por su parte, desde el Ayuntamiento deleitoseño, subrayan la necesidad de seguir organizando de este tipo de citas, que «unen lazos entre vecinos, amigos y visitantes que amamos esta tierra».

