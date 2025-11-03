Entreparques se celebrará el sábado, aunando el geoparque con Monfragüe

Eloy García Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Paisaje, actividad física, naturaleza, cultura y gastronomía son algunos de los aspectos que aúna la ruta Entreparques programada para el sábado, organizada por los ayuntamientos de Casas de Miravete y Deleitosa.

Entreparques une dos territorios protegidos, como son la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, con un recorrido de 16 kilómetros a través de las vías pecuarias Cañada Real Leonesa Occidental y el Cordel de Torrecillas, además de caminos históricos como el que une Jaraicejo y Deleitosa.

Más información e inscripción hasta el jueves o hasta que se cubran las 250 plazas disponibles, en el enlace https://www.inscribirme.com/iii-ruta-entreparques, o bien llamando al 927 542 530, 927 540 004 o 927 542 500.