Eljas y Foios celebran la fiesta As Borrallas

J. R. N. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, se unió el pasado fin de semana a la localidad serragatina de Eljas y el municipio portugués de Foios para celebrar su historia compartida, su cultura y sus sabores de La Raya. As Borrallas es una Fiesta de Interés Turístico Regional que celebra la unión, el arraigo y la alegría compartida entre los pueblos hermanos y vecinos de los países de España y Portugal.