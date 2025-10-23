En dos semanas se celebran las olimpiadas escolares

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Desde la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Coria, junto con la agrupación deportiva escolar 'Valle del Alagón', han informado que las Olimpiadas escolares se celebrán el 4 de noviembre. Este evento deportivo, en el que participan los centros educativos de la localidad, empezará a las 10.00 horas en el polideportivo municipal y se espera contar con 280 niños. Este evento tiene como finalidad la promoción de la actividad físico-deportiva entre el alumnado de los diversos Centros Educativos, practicando diversas modalidades deportivas como son: atletismo, baloncesto, beisbol, colpbol, crossfit, hockey, fútbol, tenis, pádel, y voleibol.