En dos semanas se celebran las olimpiadas escolares
Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. Desde la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Coria, junto con la agrupación deportiva escolar 'Valle del Alagón', han informado que las Olimpiadas escolares se celebrán el 4 de noviembre. Este evento deportivo, en el que participan los centros educativos de la localidad, empezará a las 10.00 horas en el polideportivo municipal y se espera contar con 280 niños. Este evento tiene como finalidad la promoción de la actividad físico-deportiva entre el alumnado de los diversos Centros Educativos, practicando diversas modalidades deportivas como son: atletismo, baloncesto, beisbol, colpbol, crossfit, hockey, fútbol, tenis, pádel, y voleibol.