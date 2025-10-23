HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
CORIA

En dos semanas se celebran las olimpiadas escolares

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

J. R. N. Desde la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Coria, junto con la agrupación deportiva escolar 'Valle del Alagón', han informado que las Olimpiadas escolares se celebrán el 4 de noviembre. Este evento deportivo, en el que participan los centros educativos de la localidad, empezará a las 10.00 horas en el polideportivo municipal y se espera contar con 280 niños. Este evento tiene como finalidad la promoción de la actividad físico-deportiva entre el alumnado de los diversos Centros Educativos, practicando diversas modalidades deportivas como son: atletismo, baloncesto, beisbol, colpbol, crossfit, hockey, fútbol, tenis, pádel, y voleibol.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  6. 6 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  7. 7 La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz
  8. 8 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  9. 9 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy En dos semanas se celebran las olimpiadas escolares