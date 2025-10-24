HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bomberos del Sepei. HOY

Sucesos

Dos mujeres afectadas por el incendio en el salón de una vivienda cerca de Miajadas

Ambas, en estado leve, fueron trasladadas al centro de salud de esta localidad

R. H.

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:42

Dos mujeres, de 36 y 79 años, han resultado afectadas en la mañana de este viernes tras registrarse un incendio en una vivienda en la localidad cacereña de Campo Lugar, cerca de Miajadas. Según los datos recogidos por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el fuego se ha originado en el salón del inmueble, ubicado en la calle San Juan, en torno a las ocho de la mañana.

Como consecuencia, dos mujeres han resultado afectadas por el humo. Ambas han sido trasladadas en estado leve hasta el centro de salud de Miajadas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos sanitarios de dicho centro de salud así como una Unidad de Soporte Vivtal Básico. También han ido bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres así como patrullas de la Guardia Civil.

