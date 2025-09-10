Dos investigados por tirar su coche por un barranco para intentar estafar 36.000 euros a su seguro

R. H. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Cáceres, en el marco de la Operación 'WoodyCar', han investigado a dos personas, un hombre de 47 años y otro de 52, como presuntos autores de la comisión de un delito de estafa, al simular un siniestro vial con la finalidad de ser indemnizados por la compañía aseguradora, a la que reclamaron más de 36.000 euros.

Según informa la Benemérita en una nota, el pasado nueve de junio de 2024 el despeñamiento de un vehículo de alta gama por un barranco, en lo que parecía una salida de vía, motivó la instrucción de diligencias por un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de Trujillo, al presumir un siniestro vial de gravedad, en el que su conductor habría sido trasladado hasta el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Sin embargo, las escasas lesiones observadas en el varón para un siniestro de esta entidad llevaron, en un principio, al archivo de las actuaciones.

Un equipo del GIAT, tras examinar minuciosamente lo ocurrido por haber levantado sospechas, debido a la rareza del hecho, inició una investigación, que se ha dilatado debido a las circunstancias del caso, explican.

De esta forma, los agentes comprobaron que en los días previos al siniestro el vehículo se encontraba en un taller de la zona y que incluso le había pasado recientemente la inspección técnica periódica en la ITV ubicada en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Además, los investigadores constataron que el titular del taller, o persona dispuesta por él, se había desplazado hasta el lugar del siniestro, donde se arrojó el vehículo por un gran desnivel.

Por otro lado, obtuvieron pruebas suficientes para determinar que la persona que simula ser el conductor del vehículo, su propietario en realidad, se desplazó la misma mañana del siniestro desde su domicilio hasta el citado Centro Hospitalario en el vehículo de un familiar, y que una vez recibida el alta hospitalaria, regresó en el mismo a su domicilio.

Estas acciones coordinadas entre las dos personas han desembocado en la investigación penal del propietario del turismo, que simuló ser el conductor, y de la persona que disponía del vehículo (el propietario del taller), como presuntos autores de un delito de estafa a la compañía aseguradora.

Finalizada la instrucción de diligencias, ambas personas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Navalmoral de la Mata (Cáceres).