HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calzadilla

El domingo, ruta del Circuito Mancomunado

J. R. N.

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El V Circuito Senderista Mancomunado 'Mancomunidad en Marcha' ofrece el domingo la ruta 'Parajes de Calzadilla', de 16 kilómetros con dificultad media-baja. La ... cuota, de 5 euros, incluye avituallamiento, seguro y coche de apoyo. El plazo de inscripción es hasta el jueves a las 12.00 horas, en el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  4. 4 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  5. 5

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  6. 6

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  7. 7

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  8. 8

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  9. 9 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta
  10. 10

    Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El domingo, ruta del Circuito Mancomunado