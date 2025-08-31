HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El director extremeño Nico Romero presenta su ópera prima en Brozas: «Era el lugar perfecto para la historia»

El auditorio acogió la proyección de dos pases del corto 'Happy hour', rodado en la localidad cacereña

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Domingo, 31 de agosto 2025, 16:19

«Creo que era el lugar perfecto para la historia. Es un personaje más. En el corto es un pueblo ficticio pero después de hacerlo, de cómo se comportó la gente, cómo nos ayudaron y de lo bien que luce para la historia, no se me ocurre que hubiera otro sitio mejor que Brozas para hacerlo». Habla el actor y director extremeño Nico Romero, que ayer presentó en la localidad cacereña su primer trabajo audiovisual: 'Happy Hour', rodado en la localidad cacereña.

El corto está protagonizado por el propio Romero, Carolina Yuste, Marcos Ruiz y Vicente Vergara y relata la vida en un centro de servicios de urgencias en el mundo rural. La historia, codirigida por el cacereño junto a Álvaro Monje, ha obtenido el premio Reyes Abades del Festival Ibérico de Cine al Mejor Cortometraje Extremeño y el galardón AEC a la Mejor Fotografía, otorgado a Artur-Pol Camprubí. Su estreno tuvo lugar en la 38 Semana de Cine de Medina del Campo.

«Cada pase es importante, pero este en particular es muy especial. Primero porque se rodó aquí y segundo porque es mi pueblo», ha señalado Romero, que contó que cuando era pequeño nunca se hubiera imaginado que iba a ser actor, ni director ni que iba a rodar una historia en la localidad. «Hay algo muy bonito en que tu infancia y en que un lugar tan importante para ti forme parte de algo tan especial como una primera experiencia detrás de la cámara», añadió el director, que agradeció la colaboración y ayuda del pueblo de Brozas. Además de rodar en su localidad natal, la historia nace como una fusión de las experiencias del propio Romero, que trabajó en el mundo sanitario.

Los asistentes vivieron los dos pases del cortometraje que se proyectaron en la tarde-noche del sábado en el auditorio de Brozas con mucha emoción. La ópera prima colgó el cartel de 'no hay entradas' y Romero y Monje recibieron aplausos y numerosas muestras de cariño antes y después de la proyección.

«Estamos en un momento en Extremadura que el sector cinematográfico vive un momento muy dulce, especialmente fuera de nuestra comunidad. Desde la Diputación estamos haciendo todo lo posible, y creemos que es básico y fundamental. Hay un caldo de cultivo en esta tierra de gente creativa, con talento comunicativo, que quieren hacer muchas cosas pero que no lo pueden hacer si no tienen un patrocinio o si las administraciones, las instituciones no le apoya», señaló la vicepresidenta primera de la Diputación, Esther Gutiérrez, que acudió al pase.

Gutiérrez también recordó los proyectos que tiene en marcha la Diputción en este sector: la tercera edición de la residencia de cine, el proyecto de la academia del cine de Extremadura y la línea de financiación para realizar cortometrajes. «Entendemos que eso es apostar por la cultura, es apostar por nuestros territorios, una proyección de nuestra tierra. Es la cohesión social». Al acto también asistió la alcaldesa de Brozas, Milagrosa Hurtado.

