La Diputación de Cáceres continúa el reparto de paja a los ganaderos de los municipios afectados por los incendios Se tiene previsto entregar 250 toneladas a ocho localidades

R. H. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:57 Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres, en colaboración con los ayuntamientos de la provincia afectados por los incendios de este verano, continúa el reparto de pacas de paja a los ganaderos para que puedan alimentar a su ganado. De momenot, se ha planificado el reparto de 250 toneladas (250.000 kilos) de paja de cebada procedentes de la Finca Haza de la Concepción, lo que suponen un total de 1.159 pacas.

Concretamente la distribución se está realizando en 8 municipios que han completado debidamente el proceso de solicitud, aportando información sobre necesidades de las ganaderías locales y número de cabezas y ubicación de las parcelas afectadas.

Con esta información, se ha procedido al reparto de alimento para ganado valorando la situación y afectación de cada ganadero de manera individualizada. Cabe precisar que se está dando prioridad a aquellos en situaciones muy desfavorables, que hayan sufrido, por ejemplo, quema total de fincas, naves o de animales, circunstancias que han experimentado ganaderos en La Garganta o en Navaconcejo, en este último caso el ganadero, además de la quema de la finca, ha perdido 52 animales debido al incendio forestal de Jarilla.

Una vez atendidas las situaciones más graves se estudian y evalúan las afectaciones del resto de ganaderías solicitantes que requieren, asimismo, apoyo para alimentar a sus ganados.

De esta forma, y tras la valoración de los requerimientos, a la localidad de Cabezabellosa han llegado 121 pacas grandes para 12 ganaderos, que fueron entregadas los días 27 y 28 de agosto. Y el pasado día 1 de septiembre, a Cabezuela del Valle llegaron 63 pacas grandes para 5 ganaderos.

Ese mismo día se entregaron en La Garganta 57 pacas a un ganadero, y también en Navaconcejo se ha hehco entrega ya de 546 pacas pequeñas entregadas a un ganadero.

Este viernes, 5 de septimebre, se han distribuido en Oliva de Plasencia 68 pacas grandes entregadas entre 3 ganaderos, y el próximo martes, 9 de septiembre, está prevista la entrega en Jarilla de 76 pacas grandes para 13 ganaderos.

El día 10 le tocará el turno a Villar del Pedroso con el reparto de 76 pacas grandes entre 5 ganaderos, y los días 11 y 12 de septiembre se hará lo mismo en Gargantilla, donde se entregarán 152 pacas grandes entre 7 ganaderos con cabañas grandes.

Además, se están valorando las solicitudes recibidas por parte de los Ayuntamientos de Casas del Monte, El Torno, Segura de Toro y Villar de Plasencia. Y, también, se están atendiendo las consultas de información sobre el procedimiento llegadas desde los consistorios de Jerte, Tornavacas, Valdefuentes, Casar de Cáceres, Aldea del Cano, Arroyo de la Luz y Miajadas.

Desde el Servicio de Agricultura y Ganadería instan a ganaderos y ganaderas que hayan sido afectados por los incendios a dirigirse a sus ayuntamientos para comunicar sus necesidades y proceder con los trámites de solicitud.

«Estamos trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos que son los que pueden conocer mejor y de manera directa las necesidades de cada territorio», informa la diputación cacereña, que recuerda que la prioridad y el objetivo de la institución provincial «es atender a aquellas personas y ganaderías a las que los incendios hayan afectado de manera considerable o muy considerable».