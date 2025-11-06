El Día de la Seta cierra Coria Sabor Micológico
J. R. N.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
Durante todo el mes, los establecimientos de restauración ofrecerán degustaciones de platos y menús micológicos, con propuestas que combinan la riqueza culinaria de las ... setas y hongos de la zona. La nueva edición de Coria Sabor Micológico culminará con el XVIII Día de la Seta de Coria, del 21 al 23 de noviembre.
