Detenido un vecino de Navalmoral por diez estafas en Galicia con el timo de la estampita

El hombre supuestamente forma parte de un grupo criminal que ha sustraído más de 100.000 euros

R. H.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:26

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Navalmoral de la Mata acusado de estafar a diez personas mayores en Galicia a través del conocido 'timo de la estampita' o del 'tocomocho'. El hombre supuestamente forma parte de un grupo criminal que ha sustraído más de 100.000 euros.

El hombre está acusado de un supuesto delito de estafa y de otro de pertenencia a grupo criminal especializado en estafas. Este método consiste en hacerle creer a la víctima, especialmente personas de avanzada edad, que tienen un boleto de lotería premiado o una gran cantidad de dinero en su poder. Tras ello, le ofrecen a la persona estafada apropiarse de los mismos por un importe notablemente inferior.

La investigación se inició en el pasado mes de julio después de que la Guardia Civil de Oleiros tuviese conocimiento de un delito de estas características en el municipio, recoge Europa Press.

En la investigación, los guardias civiles constataron que el grupo criminal estaba supuestamente relacionado con otros 9 ilícitos de la misma índole cometidos en distintos puntos de Galicia. El importe total del dinero sustraído ascendía, entre efectivo y joyas, a más de 100.000 euros.

Tras el análisis de la información recabada, la Guardia Civil logró la identificación de los presuntos integrantes del grupo criminal y procedió a la detención de uno de ellos como presunto autor de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.

La operación continúa abierta al objeto de la localización y detención del resto de los presuntos integrantes.

