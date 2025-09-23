HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Droga intervenida. GUARDIA CIVIL
Sucesos en Extremadura

Detenido con cientas de dosis de cocaína ocultas en una lata de caramelos en la provincia de Cáceres

El hombre, de 30 años, llevaba un total de 300 dosis en distintos compartimentos de su vehículo

R. H.

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:00

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Hoyos, han llevado a cabo una actuación relacionada con el tráfico de drogas que ha supuesto la detención de un hombre, de 30 años, como supuesto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenirle 300 dosis de cocaína fraccionadas en 33 pequeños envoltorios que transportaba ocultas en su vehículo.

El Instituto Armado cuenta que los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de septiembre, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Hoyos, que realizaba labores de vigilancia preventiva en la carretera EX-109, observó un vehículo cuyo conductor realizó una maniobra poco habitual. Ante la sospecha, los agentes procedieron a darle el alto y, ya dentro del término municipal de Casas de Don Gómez, identificaron al conductor, que mostraba un «notable nerviosismo», según explican.

Durante una primera inspección efectuada al vehículo los agentes localizaron en un compartimento oculto junto al freno de mano una lata de caramelos con 23 pequeños envoltorios de plástico que contenían cocaína.

Posteriormente, en un registro más exhaustivo practicado en dependencias oficiales, se hallaron en un bolso oculto en la palanca de cambios otros 10 envoltorios con la misma sustancia. En total, se intervinieron 33 pequeños envoltorios de plástico que contenían en su conjunto en torno a 300 dosis de cocaína listas para su supuesta venta y distribución.

Por estos hechos, el hombre fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.

Las diligencias instruidas, junto con la droga y el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Coria.

