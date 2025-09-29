Detenida en Moraleja por vender 'rebujito' y generar alarma social por el consumo de cocaína y heroína

R. H. Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:23 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de la Compañía de Coria, han detenido a una mujer de 30 años como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La detenida operaba, presuntamente, desde su propio domicilio, donde almacenaba la droga y preparaba la mezcla de la sustancia estupefaciente (rebujito) para venderla posteriormente en dosis.

Según se desprende de la Operación Lebro 24, el consumo de cocaína y heroína en la localidad, así como de la mezcla de ambas drogas, alertó a los agentes de la Benemérita, que consideraron la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes. Fue a mediados del año pasado cuando un equipo del instituto armado inició una investigación para recabar pruebas e indicios que corroborasen sus sospechas. Para ello realizaron múltiples diligencias de indagación y averiguación, observando a su vez durante el «proceso la alarma social que estaba generando la venta y el consumo de la droga« entre los vecinos de la localidad y de municipios cercanos, ya que suministraba también a consumidores de otras localidades.

Registro de la vivienda

Tras meses de investigación, en los que recabaron pruebas suficientes acerca de la existencia del punto de venta de drogas, solicitaron al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria un auto de entrada y registro en el domicilio de la presunta autora del delito. El auto fue concedido y se llevó a efecto el pasado día 18 de septiembre. En el interior del inmueble, los agentes hallaron 87 dosis de rebujito, cerca de 6 gramos de hachís, 3 teléfonos móviles, una báscula de precisión y útiles para la preparación y supuesta venta de la droga.

La operación se saldó con la aprehensión de los efectos encontrados y de la droga, así como con la detención de su propietaria, a quien se le atribuye la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Esta actuación ha supuesto, además, la desarticulación de un activo punto de venta de drogas que abastecía a los consumidores de la zona y generaba malestar vecinal.