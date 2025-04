Sentencia Isla Valdecañas: La demolición de Isla Valdecañas empezará este mismo año

Vara: «Es una anomalía no tener aún sentencia del Supremo»

El presidente de la Junta de Extremadura aludió este viernes a una circunstancia que está sorprendiendo a la mayoría de juristas implicados en el caso Valdecañas. Se trata de la tardanza del Tribunal Supremo en redactar y facilitar a las partes la sentencia que explica por qué hay que demoler entero el complejo Marina Isla Valdecañas. No es habitual que esta instancia anuncie por canales oficiales del Consejo General del Poder Judicial el sentido de su fallo pero no lo acompañe del texto que lo argumenta. Sí ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, pero es extraordinario que suceda con el Supremo. De hecho, algunas de las partes perjudicadas por esta última sentencia consideran que este proceder podría suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

«Es una anomalía en sí mismo», afirmó el presidente de la Junta, que no obstante, mostró su «acatamiento y máximo respeto» a la decisión judicial, informa Europa Press. Fernández Vara se mostró «sorprendido» por el hecho de no tener aún la sentencia, más aún cuando es un proceso contencioso-administrativo y no uno penal». Añadió que en su opinión, el caso «tiene todavía mucho recorrido judicial».