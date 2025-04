Curro Romero y Carmen Tello hacen un alto en Trujillo

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 4 de abril 2024, 19:04 Comenta Compartir

El torero Curro Romero y su mujer Carmen Tello han hecho una parada en la localidad cacereña de Trujillo para comer y descansar antes de continuar su viaje hacia Madrid. El matrimonio ha viajado este miércoles hasta la capital española, haciendo un alto en el camino en tierras extremeñas para disfrutar de la gastronomía de la región.

La pareja paró este miércoles en torno a las 14 horas para comer en Trujillo. Tenían reserva en el restaurante Dos Orillas, del Hotel-Boutique Posada Dos Orillas. Después de recargar energías y pasear por la parte histórica del municipio, continuaron su viaje hacia Madrid. Allí estaba citado el diestro este jueves para recoger el XV Premio Taurino de ABC. El maestro de Camas, mito del toreo, ha recibido hoy el galardón rodeado de su familia, amigos y figuras del mundo del toro.

El acto se ha convertido en una jornada emocionante que ha servido para homenajear a una de las figuras indispensables de la historia de la tauromaquia.

El acto, que ha estado patrocinado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura y otras entidades, ha arrancado poco antes de las 14 horas de este jueves. Sin embargo, más de dos horas antes los invitados comenzaban a llenar la sede del periódico en un ambiente de expectación y entusiasmo generado por la figura de Curro Romero.

Tras las palabras de bienvenida de la conductora de la gala, Elena Sánchez, tomaba la palabra Ignacio Ybarra, presidente de Vocento. También ha intervenido Ignacio Higuero de Juan, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, quien recalcó la apuesta del Gobierno extremeño por el toro, por el campo, por la ganadería y su apoyo a la tauromaquia. «No tengo palabras para describir mi emoción. Curro siempre será un ídolo, un ejemplo y esperamos que sirva de ejemplo a los que vengan detrás», afirmó.

El discurso de Curro Romero lo leyó su esposa, Carmen Tello. «Madrid me ha querido como Sevilla y, cuando las cosas no salían como quería, siempre ha sabido esperarme. Cuando esta ciudad te acoge lo hace para siempre. Hoy vuelvo a encontrarme con todos los madrileños a los que tengo que agradecer el cariño con el que me han tratado toda la vida».

Romero ha estado arropado por compañeros de la talla de Ortega Cano, Campuzano, El Soro, Espartaco, Roberto Domínguez, Ortega, Aguado, Urdiales, Uceda Leal o Emilio de Justo, entre otros.

Hace poco más de un mes Curro Romero recibía también junto a Morante, Miura y Fernando Savater el 'I Premio Andalucía de Tauromaquia'.