Las cuentas del Natural Sonora «sí se han denunciado»

Miguel ángel Marcos Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Que no le conste a Liberales no es problema de este alcalde. La denuncia por la taquilla del festival Natural Sonora de 2022 está puesta desde el 20 de marzo de 2024 ante la Fiscalía Provincial, como demuestran los documentos que tienes delante».

Así lo asegura Enrique Hueso a preguntas de HOY tras las críticas vertidas por el portavoz del grupo independiente, Jaime Vega, sobre que no existía esa denuncia, en las que le acusaba de mentir y pedía su dimisión por ello y por «no defender los intereses de los vecinos».

«No solo hay denuncia por mi parte, sino que, como podemos ver, el 20 de agosto de 2024 la Fiscalía traslada el expediente a los juzgados de Navalmoral para que se lleven a cabo la investigación y las diligencias previas, que es lo que estamos esperando. Me he hartado de decir a los señores de Liberales que no se puede dar información porque estamos a la espera de conocer cómo está el expediente. Porque hay unas diligencias previas que el señor de Liberales debería conocer, cosa que ya dudo por su falta de profesionalidad».

Hueso aclara que él no denuncia a personas, sino hechos, que son los 23.064 euros que faltan por ingresar de la taquilla, al recaudarse 79.808 y entregarse al Ayuntamiento 56.744.

«Hay un dinero de la taquilla que no aparece. Yo lo denuncio y la Fiscalía lo manda al Juzgado y desde entonces estamos pendientes de las diligencias. Siempre he dicho que a la Justicia hay que dejarla trabajar, y por eso me sorprenden estas declaraciones. Bueno, no me sorprenden. Cuando una persona está sola y lo único que le vale es el ruido, tiene que declarar lo que sea con tal de hacerse notorio», señala.

A juicio del alcalde, los documentos demuestran que quien miente es el señor Vega y que por ello tendría que ser consecuente con lo que ha dicho y dimitir. «Los moralos no se merecen representantes políticos como este señor. Le importa más su ego y el protagonismo que el interés general de Navalmoral».