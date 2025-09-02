Cuatro detenidos y seis investigados por provocar 17 incendios en la provincia de Cáceres en los últimos meses

R. H. Martes, 2 de septiembre 2025, 11:21 | Actualizado 11:32h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido en los últimos meses a cuatro personas por provocar fuegos de manera intencionada y ha investigado penalmente a otras seis por imprudencia grave. En conjunto, ha resuelto el origen de 17 incendios de la provincia de Cáceres que han quemado una superficie de 424 hectáreas.

Estas son las actuaciones, ordenadas según la fecha de la detención o investigación de las personas acusadas:

31 de agosto de 2025 Valverde del Fresno

La Guardia Civil detuvo ayer a una mujer acusada de provocar dos incendios forestales intencionados en el término municipal de Valverde del fresno durante el pasado mes de agosto. Se trata de sucesos forestales de menor entidad, que cuentan con la característica común de tener su punto de origen en zonas próximas a vías de comunicación.

30 de agosto de 205 Aldeanueva del Camino

El Seprona arrestó a un hombre acusado de provocar un fuego de manera intencionada el 29 de agosto en las inmediaciones de la localidad de Aldeanueva del Camino, con dos focos. Tras la rápida intervención de los servicios de extinción, solo se vieron afectados en torno a 300 y 10 metros cuadrados respectivamente.

25 de agosto de 2025 Millanes y Saucedilla

En los términos municipales de Millanes y Saucedilla se produjeron reiterados incendios durante 2024 y 2025 con idéntico modus operandi: aplicación directa de fuego en márgenes de camino sobre vegetación seca. A este respecto, la Guardia Civil ha detenido a una mujer como supuesta autora de los incendios, cinco en 2025 (15 y 20 de julio y 10 de agosto) y tres en 2024 (17 y 20 de julio y 4 de agosto).

20 de agosto de 2025 Arroyomolinos de la Vera

El titular de una propiedad de frutales de Arroyomolinos de la Vera fue investigado por un incendio originado el pasado 17 de julio en la parcela, donde se habían acumulado restos de tala y serrín que favorecieron la propagación del fuego. Está acusado de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

19 de agosto de 2025 Valdecañas de Tajo

El pasado 19 de agosto se investigó a un varón como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave en Valdecañas del Tajo, ante la negligencia en el mantenimiento de la línea eléctrica. El fuego se originó el 17 de junio en el recinto de una piscina natural. La investigación determinó que las ramas de un árbol ornamental habían impactado contra un tendido eléctrico, desprendiendo material incandescente que provocó el fuego.

6 de agosto de 2025 Ceclavín

El 20 de junio se declaró un incendio en Ceclavín que calcinó en torno a 300 hectáreas de pasto. El foco de inicio se encontraba junto a un cañón detonador utilizado como espantapájaros Y cada detonación provocaba pequeñas llamas que originaron el fuego. Como consecuencia, fue investigado el propietario del aparato como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

6 de agosto de 2025 Valdefuentes

Un hombre fue detenido acusado de provocar un incendio de manera intencionada en Valdefuentes. El fuego, ocurrido el 27 de julio, afectó a una hectárea de pastos e higueras. La investigación permitió identificar al conductor de un vehículo que había circulado por la zona de inicio, quien reconoció su implicación en el fuego.

24 de julio de 2025 Villanueva de la Vera

Un incendio ocurrido el 29 de junio obligó a activar el nivel 1 del Plan INFOEX, desalojando 10 viviendas y evacuando a 17 personas. Resultaron calcinadas más de 40 hectáreas de monte y zona agrícola. La investigación determinó que el origen fue un tendido eléctrico mal mantenido. El responsable de la sociedad titular de la línea fue investigado como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

15 de julio de 2025 Eljas

El 14 de julio, un incendio en Eljas calcinó una hectárea de pastos e higueras. El informe técnico de causas acreditó la existencia de fuego intencionado, aplicando llama directamente sobre combustible fino muerto. Los agentes constataron que se había accedido al lugar de inicio con un tractor, por lo que se investigó al titular del vehículo como supuesto autor de un delito forestal intencionado.

9 de julio de 2025 Aldea del Obispo

El Seprona determinó que el fuego ocurrido el 15 de junio en Aldea del Obispo se había originado por la negligencia de un vecino al quemar residuos domésticos. Las llamas afectaron en torno a 15 hectáreas de gramíneas y leguminosas. El viento desplazó las pavesas hacia material combustible seco, provocando el incendio. Una vez determinadas las causas, los agentes procedieron a la investigación del responsable como supuesto autor de un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave.

Mayo y junio Otras actuaciones

A estas actuaciones se suman otras. En mayo, el Seprona detuvo a un individuo supuestamente implicado en siete incendios forestales intencionados en la zona de Casas del Castañar y Cabrero. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional, donde permanece tres meses después de su detención. Asimismo, en julio, la 'operación Oldburn' culminó con la detención de una mujer como presunta autora de varios incendios intencionados en Villamesías.