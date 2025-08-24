Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia

Bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres sofocan las llamas del coche que ha ardido en la EX-A1.

Rubén Bonilla Badajoz Domingo, 24 de agosto 2025, 20:11 | Actualizado 20:32h.

La Dirección General de Tráfico (DGT) señala en su web que se ha procedido al corte de la Autovía EX-A1 por el humo de un incendio cerca de la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia.

«Humo con circulación difícil en el kilómetro 41,7, sentido creciente de la kilometración, es decir hacia Portugal», detalla la DGT. «Corte total», añade.

El origen de las llamas ha estado en un vehículo que ha salido ardiendo y ha provocado que ardiera pasto junto a la carretera.

Los conductores que circulaban en ese momento en la autovía se han visto sorprendidos por las llamas y muchos se han bajado de los vehículos y han grabado imágenes del trabajo de los medios aéreos en las labores de extinción.

Además de helicópteros, también se han desplegado en la zona bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres y «dos unidades de bomberos forestales del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex)», apuntan fuentes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

