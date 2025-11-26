Coria pone en marcha el programa de formación y empleo Escala de jardinería y pintura

Miércoles, 26 de noviembre 2025

El Ayuntamiento ha puesto en marcha, un año más, el programa de formación y empleo Escala en las especialidades de «actividades auxiliares en viveros, jardines ... y centros de jardinería + instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes» y «Pintura industrial en construcción». Cada una de las escuelas contará con doce alumnos. Para ambas especialidades, los alumnos interesados deberán ser mayores de 18 años, desempleados y estar inscritos en el SEXPE, además de carecer de titulación o cualificación profesional igual o superior a la que se adquirirá en el taller al que se opta.

Para la especialidad de jardinería, los alumnos preseleccionados por el SEXPE serán convocados a una prueba de nivel y entrevistas personales, sin embargo, en la especialidad de pintura, no habrá prueba de nivel, solo se les convocará a entrevistas personales escritas. Todas las personas seleccionadas deberán mantener los requisitos en este proceso exigidos en el proceso selectivo a la fecha real de inicio del proyecto, aunque ésta no coincida con la inicialmente prevista.

