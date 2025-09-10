HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VILLANUEVA DE LA VERA

Convocan la séptima edición del Concurso Fotográfico Tiétar en Esencia

Eloy García

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:51

Hasta las 13.00 horas del jueves 18 podrán presentarse trabajos al VII Concurso Fotográfico Tiétar en Esencia, convocado por el Ayuntamiento con el objetivo de «reflejar la verdadera identidad del municipio, rincones reconocibles de nuestro pueblo, tradiciones, fiestas populares, paisajes cotidianos, escenas de vida local y patrimonio cultural y natural», señalan.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos instantáneas, sin filtros ni retoques. Tampoco podrán haber sido publicadas o premiadas con anterioridad.

El jurado, compuesto por profesionales o aficionados a la fotografía, así como trabajadores del Ayuntamiento que no sean vecinos de Tiétar, otorgará tres premios para las mejores imágenes, de 50, 30 y 20 euros en cheques regalo.

Las personas interesadas en participar podrán remitir sus obras al correo electrónico ayto.tietar@gmail.com. Los trabajos deberán contar con una resolución mínima de 300 píxeles. Las bases pueden consultarse en las redes sociales municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  3. 3 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  4. 4 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  5. 5 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  6. 6 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  7. 7 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  8. 8 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  9. 9

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito
  10. 10 Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Convocan la séptima edición del Concurso Fotográfico Tiétar en Esencia