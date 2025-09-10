Convocan la séptima edición del Concurso Fotográfico Tiétar en Esencia

Eloy García Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:51 Compartir

Hasta las 13.00 horas del jueves 18 podrán presentarse trabajos al VII Concurso Fotográfico Tiétar en Esencia, convocado por el Ayuntamiento con el objetivo de «reflejar la verdadera identidad del municipio, rincones reconocibles de nuestro pueblo, tradiciones, fiestas populares, paisajes cotidianos, escenas de vida local y patrimonio cultural y natural», señalan.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos instantáneas, sin filtros ni retoques. Tampoco podrán haber sido publicadas o premiadas con anterioridad.

El jurado, compuesto por profesionales o aficionados a la fotografía, así como trabajadores del Ayuntamiento que no sean vecinos de Tiétar, otorgará tres premios para las mejores imágenes, de 50, 30 y 20 euros en cheques regalo.

Las personas interesadas en participar podrán remitir sus obras al correo electrónico ayto.tietar@gmail.com. Los trabajos deberán contar con una resolución mínima de 300 píxeles. Las bases pueden consultarse en las redes sociales municipales.

Temas

Vera