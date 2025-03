Continuos cortes de internet acaban con la paciencia de los vecinos de Valencia de Alcántara

«Hoy en día sin internet no podemos hacer nada», destaca Manuel Moreno, gerente de la Mancomunidad de Sierra de San Pedro, a la cual ... pertenece el municipio cacereño de Valencia de Alcántara. Moreno pone la voz a la queja de los vecinos de la localidad y de las pedanías (Alcorneo, El Pino o Las Huertas de Cansa) que en apenas diez días han sufrido numerosos cortes de internet.

El corte sufrido este lunes, 31 de julio, comenzó sobre las 10 de la mañana y los vecinos tienen la incertidumbre de cuándo se volverá a restaurar la conexión. Además, hoy es el día de mercado en Valencia de Alcántara y los habitantes de las pedanías aprovechan para poder sacar dinero en efectivo en los cajeros, pero debido al corte en la red se encuentran fuera de servicio. También afecta a los comercios y a la hostelería que se encuentran con no poder utilizar los TPV para que los clientes puedan realizar los pagos con tarjetas de crédito.

Moreno puntualiza que no se trata solo de los cortes sufridos el pasado día 21 de julio, y el de hoy, sino en lo que llevamos de año se trata de un hecho «continuado y que tarda mucho en solventarse».

«El corte que sufrimos el día 21 de julio ocasionó que estuviéramos todo el día sin poder acceder a internet. Esto no solo afecta a la administración sino a los cajeros automáticos y los servicios de salud, hay que recordar que Valencia de Alcántara se encuentra a unos 83 kilómetros del hospital más cercano y aquí la seguridad en cuanto a la red tiene que ser total o al menos solucionarse en un tramo de tiempo razonable», señala.

La farmacia Ana Cid Delgado ha sido otra de las afectadas. «Un día más internet no funciona y nosotros en la farmacia no podemos trabajar, ya que tenemos una intranet que funciona a través de la línea de Mérida y centros de salud, por lo que no podemos hacer absolutamente nada», lamenta. Además, desde la farmacia han apuntado que no se trata de un hecho aislado, sino que lo viven con «frecuencia» por lo que les dificulta y en ocasiones le impide poder realizar su trabajo.

La lista de establecimientos que se encuentran paralizados sigue aumentando. Como es el caso del negocio de la lotería y apuestas del estado que continua con las máquinas fuera de servicio o la tienda de alimentación 'Franju' en la cual no se puede usar el datáfono y no pueden cobrarle a los clientes. Todo en una época en la que Valencia de Alcántara dobla su población y pasa de tener unos 5.000 habitantes a rozar los 10.000.

Desde la Mancomunidad Sierra de San Pedro están haciendo un llamamiento a toda la población afectada a que a través del correo electrónico que facilita el Centro de Mancomunado de Consumo (josemanuel.cabrera@salud-juntaex.es) presenten todas las reclamaciones y quejas a las compañías de teléfono para que se hagan cargo de las posibles indemnizaciones.