V Congreso de la Juventud Rural en Valencia de Alcántara
P. Cordovilla
Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00
El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha anunciado la celebración del V Congreso de la Juventud Rural, un evento clave destinado a la ... reflexión sobre la participación juvenil en el ámbito político y social. El congreso se llevará a cabo en Valencia de Alcántara durante tres días, desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.
Bajo el lema 'Soy de Pueblo', la organización busca generar un espacio de análisis y debate sobre la falta de interés y el bajo nivel de compromiso que muestra la juventud actual con la militancia y las ideologías políticas.
