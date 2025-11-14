HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

V Congreso de la Juventud Rural en Valencia de Alcántara

P. Cordovilla

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha anunciado la celebración del V Congreso de la Juventud Rural, un evento clave destinado a la ... reflexión sobre la participación juvenil en el ámbito político y social. El congreso se llevará a cabo en Valencia de Alcántara durante tres días, desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.

hoy V Congreso de la Juventud Rural en Valencia de Alcántara