Un conductor resulta ileso tras atropellar a 12 jabalíes en la EX-A1

Un conductor resultó ayer ileso tras atropellar a doce jabalíes en la EX-A1, la autovía autonómica que une Navalmoral de la Mata con Moraleja. ... El siniestro ocurrió por la mañana en el kilómetro 29, cerca de la salida para conectar con la EX-389, que une la EX-203 con la A-5 por Serrejón. El punto del accidente se encuentra a 13 kilómetros de Malpartida de Plasencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Cáceres, que se hicieron cargo de controlar la circulación en la vía hasta que los animales fueron retirados de la carretera.

En los últimos años, ha aumentado el número de accidentes de circulación que tienen como causa la irrupción de un animal en la calzada. En el año 2019 ya suponían casi la mitad de los siniestros viales y causaron 725 accidentes en la provincia de Cáceres, un 44,7% del total. La mayoría fueron provocados por jabalíes, seguidos de ciervos y perros. En 2022, se contabilizaron 826 siniestros de tráfico en los que intervinieron animales.

La población de jabalíes en España se ha multiplicado en los últimos años. Según datos del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, actualmente hay un millón de ejemplares en España, cifra que podría doblarse en 2025. En las ciudades ya no aparecen solo en las urbanizaciones más alejadas, sino que, como ha ocurrido en Cáceres, llegan a otros barrios del casco urbano más próximos como el Paseo Alto e incluso, al parque del Príncipe, recinto que tuvo que cerrarse por la presencia de una familia de jabalíes.

Según explica la Dirección general de Tráfico, existen dos grandes peligros cuando un animal invade la calzada. El primero es que el conductor intente esquivarlo mediante un volantazo, lo que puede hacer perder el control del vehículo y sufrir una salida de vía o un choque contra otro vehículo. El segundo peligro es chocar directamente contra el animal, que según la velocidad del impacto y el peso puede conllevar consecuencias muy graves.

De esta forma, se recomienda reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad en tramos con posibles animales sueltos. Como consejos generales, hay que evitar tocar el claxon fuertemente para no asustarle, cambiar a luz de cruce para no deslumbrarle y evitar que se quede parado en medio de la carretera y si hay que pasar a su lado, hacerlo muy lentamente ya que no se sabe cómo puede reaccionar al estar desorientado.

Si el accidente es inminente, hay que evitar dar un gran volantazo. El consejo de la DGT es tratar de sujetar el volante fuertemente y procurar detener el coche de forma controlada. Tras el choque, lo más importante es garantizar la propia seguridad y la del resto de usuarios, por lo que si resulta posible hay que colocar el vehículo fuera de la calzada. En caso de obstaculizar la circulación, habrá que señalizar el accidente y avisar a los servicios de emergencia.