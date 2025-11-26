HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

II Concurso 'La Tortilla de la Encomiend@' de Moraleja

J.R.N.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

El viernes se abrirá el plazo para participar en el II Concurso Gastronómico 'La Tortilla de la Encomiend@'. Las tortillas deberán ser de elaboración casera ... y presentarse en bandeja o recipiente desechable el 12 de diciembre, a las 20.00 horas en la plaza de toros, donde tendrá lugar la degustación y el fallo del jurado.

