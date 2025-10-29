Concluye la reforma de la Plaza de los Corredores de Guijo de Santa Bárbara

Eloy García Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ya han concluido las obras de mejora en la Plaza de los Corredores, que han supuesto una renovación integral del céntrico enclave, presentando ya una renovada imagen.

No obstante, parte de este cambio no puede apreciarse a simple vista, como ocurre con la sustitución de las viejas redes de abastecimiento. Sí puede apreciarse el nuevo pavimento, mucho más regular y con menos baches, y la reparación del hundimiento que sufría una zona de la plaza, explicando que el antiguo pavimento de rollos, «aunque tenía su encanto, dificultaba mucho el tránsito».

Desde el Ayuntamiento destacan que todas estas actuaciones han propiciado «una plaza más cómoda, segura y accesible para todas las personas».

Por otro lado, informan que se han llevado a cabo más actuaciones de mejora, como son sustitución de letreros en edificios públicos, adecentamiento de fachadas y construcción de un chozo en el Jardín de Viriato.