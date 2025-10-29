HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
El nuevo aspecto que presenta el espacio. HOY
GUIJO DE SANTA BÁRBARA

Concluye la reforma de la Plaza de los Corredores de Guijo de Santa Bárbara

Eloy García

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Ya han concluido las obras de mejora en la Plaza de los Corredores, que han supuesto una renovación integral del céntrico enclave, presentando ya una renovada imagen.

No obstante, parte de este cambio no puede apreciarse a simple vista, como ocurre con la sustitución de las viejas redes de abastecimiento. Sí puede apreciarse el nuevo pavimento, mucho más regular y con menos baches, y la reparación del hundimiento que sufría una zona de la plaza, explicando que el antiguo pavimento de rollos, «aunque tenía su encanto, dificultaba mucho el tránsito».

Desde el Ayuntamiento destacan que todas estas actuaciones han propiciado «una plaza más cómoda, segura y accesible para todas las personas».

Por otro lado, informan que se han llevado a cabo más actuaciones de mejora, como son sustitución de letreros en edificios públicos, adecentamiento de fachadas y construcción de un chozo en el Jardín de Viriato.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Concluye la reforma de la Plaza de los Corredores de Guijo de Santa Bárbara

Concluye la reforma de la Plaza de los Corredores de Guijo de Santa Bárbara