Concentración en la plaza de Almaraz para rechazar el cierre de la central nuclear

La plaza de España de Almaraz ha sido escenario en la noche del sábado de un acto reivindicativo ante el anunciado cierre de la central nuclear, en 2027 la Unidad I y al año siguiente la Unidad II. En el mismo se ha presentado un informe sobre el impacto socioeconómico que tendrá ese cierre para la zona y por extensión para toda Extremadura

La convocatoria ha partido del Ayuntamiento, que hacía un llamamiento a la población y a la comarca del Campo Arañuelo para que asistiera. «Es necesaria tu presencia para hacer visible la problemática que tendremos en la zona llegado ese momento», decía en la convocatoria, a la que se ha dado escasa difusión, eso sí.

El Ayuntamiento almaraceño lo gobierna con mayoría absoluta el PSOE, con Juan Antonio Díaz Agraz al frente de la alcaldía y partidario del mantenimiento de la planta, en claro desacuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, de su mismo partido, que es quien pactó en 2019 con las empresas propietarias el cierre progresivo de las centrales para terminar con la energía nuclear en España en 2035.

También han manifestado en varias ocasiones su apoyo a la continuidad de la CNA tanto el secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, como el equipo de Gobierno de Diputación Provincial de Cáceres, que preside el socialista Miguel Ángel Morales, sin que, hasta la fecha, hayan ido más allá de un apoyo simbólico.

En ese sentido, Morales ha señalado que «si hay una cosa que une a los municipios y a la Diputación es la absoluta necesidad de que se mantenga la central nuclear de Almaraz mientras no haya otra alternativa viable, de sostenibilidad económica, de motor económico para la provincia, porque dejar abierta la central no solo es importante para Campo Arañuelo, sino también para la provincia y para Extremadura en conjunto. Es una industria estratégica, que crea riqueza, crea empleo y lleva a buen fin aquello por lo que venimos trabajando desde la Diputación, que es dar viabilidad a nuestros pueblos y que no se despueblen».