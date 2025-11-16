HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Excavaciones y retirada de la pared sur del polideportivo.
JARAÍZ DE LA VERA

Comienzan las obras de mejora del cerramiento sur del polideportivo

Para acometer la reforma se ha procedido al derribo de la pared para ser sustituida por una nueva de bloques blancos

P. D.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Han comenzado las obras de mejora del cerramiento del tramo sur del polideportivo municipal y entrada exterior desde la calle Santa Lucía. Se trata de un muro de composición y altura variable, de cierta antigüedad, que presenta mal estado de conservación. Cuenta con una rampa de hormigón para el acceso al recinto. La rampa de entrada y sus paredes laterales invaden el interior y presenta muy mala visibilidad.

Para acometer la reforma se ha procedido al derribo de la pared en toda su longitud, que será sustituida por una nueva de bloques blancos, similar al utilizado recientemente en el resto perímetro del polideportivo, pero rematado en la parte superior con vallado de tubos tipo 'Expo' entre pilastras de bloque. La puerta abatible se cambiará por otra de corredera a la altura de la calle.

El lienzo o tapia sufrirá una ligera desviación para alinearse con la pista interior, lo que servirá para mejorar la dotación de los aparcamientos al exterior mediante la generación de una línea de estacionamientos junto a la pared. Los ubicados en el exterior serán convenientemente delimitados y pintados.

