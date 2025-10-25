Comienzan los actos de Otoño Literario

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. La programación del Otoño Literario 2025 comenzó ayer con el Día de las Bibliotecas, y seguirá hoy con el Festival de Folklore Infantil Ángela Capdevielle. El viernes 31 de octubre se celebrará Halloween y el viernes 7 de noviembre se presentará el libro ‘El mejor juego del mundo’, de Teresa Rey, Cabinas Literarias, y será la gala de premios del XXXII Certamen de Cuentos y XI Certamen de Poesía ‘Villa de Moraleja’. Para el viernes 14 de noviembre está prevista la obra de teatro familiar ‘Yo Tarzán’. El viernes 28 de noviembre se presentará ‘Una luz en la noche de Roma’, de Jesús Sánchez Adalid. Y, por ultimo, el sábado 29 de noviembre se ofrecerá la performance teatral ‘Dial-A-Story’.