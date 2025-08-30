HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Novillo 'Cararayo', autor de la cogida.
Serradilla

Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo

Los festejos taurinos están siendo parte destacada del programa festivo de la localidad cacereña de Serradilla

Juan Ramón Negro Galán

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:57

Continúan los festejos taurinos en distintos municipios de la provincia de Cáceres. Serradilla vive sus Fiestas de San Agustín 2025 hasta este domingo 31 de agosto, cuando se darán por finalizadas. Los espectáculos taurinos han sido parte destacada del programa festivo de este pueblo cacereño y cientos de personas, entre vecinos y visitantes, acuden a presenciarlos.

Dicho programa acogió este viernes 29 de agosto por la tarde un festejo taurino con una vaca, un novillo y un toro al estilo tradicional en la plaza de toros de este municipio cacereño. En la lidia del novillo 'Cararayo',  con el número 3 de la ganadería de Dehesa Valondillo, un maletilla de 23 años sufrió una cogida al ponerse de rodillas para torearlo. Tras tener este percance el joven fue atendido por los servicios médicos que se encontraban disponibles para atender emergencias en los festejos taurinos de estas fiestas serradillanas, siendo el pronóstico de múltiples contusiones en el muslo, gemelo y también en la espalda, según señaló la concejala de festejos del ayuntamiento, Severiana Díaz.

Después de ser atendido fue dado de alta, aconsejándole los sanitarios que le atendieron, que se mirara en su médico por si tuviese alguna molestia, quedando todo en un susto el que se llevaron todos los aficionados que llenaban la plaza de toros en la tarde de este viernes. 

