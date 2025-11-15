Clausura del ciclo de Cine y Mujeres Rurales

J. R. N. Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La localidad cacereña de Arroyo de la Luz acogió ayer a las 19.15 horas la clausura del VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, en el Cine Teatro Municipal, con la proyección de la película 'Los destellos'. Dirigida por Pilar Palomero y protagonizada por Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre, la cinta obtuvo en 2024 varias nominaciones a los premios Goya. La actividad cerró una edición que ha recorrido diferentes localidades del territorio nacional con propuestas que combinan proyección cinematográfica, exposiciones y libros con coloquios para reflexionar sobre el papel de la mujer en el medio rural. Este ciclo es una iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.