HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ARROYO DE LA LUZ

Clausura del ciclo de Cine y Mujeres Rurales

J. R. N.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La localidad cacereña de Arroyo de la Luz acogió ayer a las 19.15 horas la clausura del VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, en el Cine Teatro Municipal, con la proyección de la película 'Los destellos'. Dirigida por Pilar Palomero y protagonizada por Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre, la cinta obtuvo en 2024 varias nominaciones a los premios Goya. La actividad cerró una edición que ha recorrido diferentes localidades del territorio nacional con propuestas que combinan proyección cinematográfica, exposiciones y libros con coloquios para reflexionar sobre el papel de la mujer en el medio rural. Este ciclo es una iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  3. 3

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  4. 4 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  7. 7

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  9. 9 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas
  10. 10

    Estas son las calles cortadas el domingo en Badajoz debido a la media maratón desde Elvas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Clausura del ciclo de Cine y Mujeres Rurales