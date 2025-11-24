El Centro de Profesores da relevancia a la IA en el aula

Javier Sánchez Pablos Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Trujillo ha iniciado el año escolar con una amplia oferta de 128 acciones formativas, entre cursos, seminarios, grupos de trabajo y proyectos de innovación. Su director, Juan Antonio Bravo, explica que se mantiene la línea de trabajo, procurando estar cerca de los centros y dando respuesta a sus necesidades.

En esta edición, se ha querido dar protagonismo a la Inteligencia Artificial aplicada al aula. «Ya no hablamos de una IA genérica, sino de propuestas centradas en necesidades específicas», señala Bravo. Ejemplo de ello es el curso sobre IA para elaborar programaciones en situaciones de aprendizaje. El CPR también sigue trabajando en las diferentes líneas formativas que vienen marcadas por la consejería de Educación. Destaca igualmente que se ha puesto especial hincapié en la atención a la diversidad, así como en el fomento de 'patios activos inclusivos'. No se olvida tampoco de las acciones vinculadas a las nuevas tecnologías ni de ese acompañamiento a los centros en los diferentes proyectos.

Bravo igualmente resalta, entre otras propuestas, la Feria de Formación Profesional, que celebrará su segunda edición el 29 de enero en Trujillo. Se trata de una jornada de puertas abiertas en las que los centros con oferta de FP mostrarán sus enseñanzas. Además, sus alumnos realizarán talleres y demostraciones. De este modo, se podrá conocer toda esa oferta formativa que ofrece la Formación Profesional en el territorio. Bravo no tiene dudas que es una forma de acercar esta modalidad educativa a estudiantes y familias. «Además, la empleabilidad es alta», subraya Bravo.

Reorganizar espacios

El equipo pedagógico del CPR trujillano no solo quiere trabajar en la línea de formación, sino también 'explotar' la 'R' de Recursos. Prueba de ello es que se están reorganizando los espacios de sus instalaciones para ser más dinámicos. Además, se está trabajando para crear un 'aula del futuro', como un espacio versátil con herramientas que puedan ser utilizadas por los docentes para sus proyectos educativos, como impresoras 3D o plóter de corte, entre otros elementos.

El CPR también quiere formar parte de RadioEdu. Además, de manera interna, se ha creado una web con toda la información y una serie de herramientas que permiten la simplificación y automatización de la gestión.

El director también resalta la apuesta que se hace por la internacionalización. En esa línea no se ha querido quedar atrás el propio CPR de Trujillo. «Si pedimos a los centros que abran los ojos al mundo y participen en otras experiencias, también queríamos ver cómo funciona la formación en otras partes de Europa», añade.