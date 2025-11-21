HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ceclavín acoge un encuentro de cruceros ibéricos fluviales

J.R.N.G.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

La localidad ha recibido esta semana a la Red de Cruceros Ibéricos Fluviales Transfronterizo. En la Casa de Cultura se ha celebrado un encuentro ... transfronterizo y workshop formativo denominado 'Un futuro sostenible, natural, cultural y náutico'. Desde el Consistorio muestran su agradecimiento «a Cluster, por haber elegido nuestro pueblo para estas jornadas dándole la importancia que requiere el turismo náutico de nuestro río Alagón».

