Ceclavín acoge un encuentro de cruceros ibéricos fluviales
J.R.N.G.
Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00
La localidad ha recibido esta semana a la Red de Cruceros Ibéricos Fluviales Transfronterizo. En la Casa de Cultura se ha celebrado un encuentro ... transfronterizo y workshop formativo denominado 'Un futuro sostenible, natural, cultural y náutico'. Desde el Consistorio muestran su agradecimiento «a Cluster, por haber elegido nuestro pueblo para estas jornadas dándole la importancia que requiere el turismo náutico de nuestro río Alagón».
